В Украине изменили порядок выплат военным: юристы объяснили, как будут начисляться средства

Речь идет о выплатах воинам, которые находятся на лечении.

Правительство Украины приняло изменения в порядке начисления денежной помощи военным, защищающим государство от российских оккупантов.

Об этом говорится в разъяснении " Юридической сотни ".

Юристы сообщили, что изменились также и начисления выплаты тем воинам, которые находятся на лечении.

Как будут начисляться средства военнослужащим во время лечения

"Денежное обеспечение первые четыре месяца лечения выплачивается в полном объеме. А после — на основании заключения больничного учреждения или военно-врачебной комиссии. Принятие решения о продлении выплат денежного довольствия принимает командир воинской части", — отметили специалисты.

Если же размер денежного довольствия изменяется во время военной службы, военнослужащим, освобожденным от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью, находятся на лечении в медицинских учреждениях денежное довольствие перечисляется со дня изменений.

Кто получит дополнительное вознаграждение в 100 тыс. гривен и как будут начисляться выплаты

К приказам о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. гривен также вовлечены военнослужащие, которые из-за ранений находятся на стационарном лечении в украинских или заграничных учреждениях здравоохранения.

"Выплаты начисляются со дня получения ранения, включая время перемещения в больничное учреждение, в том числе из одного учреждения здравоохранения в другое, либо находятся в отпуске по состоянию здоровья после тяжелого ранения по заключению (постановлению) военно-врачебного (лекарственного) -экспертной комиссии", — объяснили специалисты.

Какой документ является основанием для приказа о выплате дополнительного вознаграждения

Важно, что основанием для издания приказа о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. гривен в связи с ранением является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), форма которой определена приложением 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденного приказом Минобороны от 14 августа 2008 года № 402, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17 ноября 2008 года под № 1109/15800, выдана командиром воинской части, где проходит службу или находится в командировке военнослужащий.

Такая справка выдается в соответствии с приказом командира воинской части о результатах служебного расследования ранения (травмы, контузии, увечья) военнослужащего.

Напомним, с 1 февраля 2023 года начал действовать новый порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Начисления будут зависеть от того, находится ли боец в тылу или непосредственно в зоне боевых действий.