В Украине изменили правила бронирования: какие три главные новации

Правительство Украины приняло постановление, изменяющее критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев в эфире телемарафона в слоте «1+1».

Что изменится в бронировании военнообязанных

По словам чиновника, утвержденные нововведения призваны сделать систему бронирования более прозрачной и защищенной от злоупотреблений.

«Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются критически важными для функционирования экономики в условиях военного положения», — отметил Алексей Соболев.

Он добавил, что эти изменения состоят из трех основных компонентов:

1. Повышение требований к заработной плате.

Он сообщил, что для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования сотрудника его средняя зарплата должна составлять не менее трех минимальных заработных плат — это 25 941 гривна. В то же время, для прифронтовых территорий сделано исключение: там требование остается на действующем уровне и составляет 21 600 гривен.

2. Новые правила учета совместителей.

Кроме того, работники, работающие по совместительству и уже имеющие отсрочку от призыва, будут теперь засчитываться в общую квоту бронирования предприятия только один раз и по одному месту работы. Эта норма начнет действовать ориентировочно в середине июня — через 10 дней после вступления в силу постановления.

3.Просмотр критериев критичности.

По словам Соболева, центральные и региональные органы власти обязаны в течение месяца пересмотреть и переутвердить свои критерии для определения предприятий критически важными. Новые требования должны обязательно согласовать с Министерством обороны и Министерством экономики, чтобы обеспечить стабильную работу действительно важных для военного положения объектов.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине изменили подход к оформлению отсрочок от мобилизации, и теперь большинство процедур переведено в цифровой формат. Как действовать военнообязанным в 2026 году и какие категории имеют право на отсрочку, объясняют в ТЦК.

Также в Украине продлено военное положение и мобилизацию, а Министерство обороны готовит комплексную реформу Сил обороны. Впрочем, даже ввиду этого в стране не планируют снижать мобилизационный возраст.

Также глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время вовлечение в службу мужчин 18–25 лет не планируют. По его словам, это невозможно, потому что иначе будет «уничтожено целое поколение» украинцев.

