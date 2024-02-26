В Украине изменили правила декретного отпуска в 2024 году: что известно

После принятых изменений правительством беременные женщины могут самостоятельно выбирать время начала декретного отпуска позже 30-й недели беременности. Для этого достаточно подать заявление врачу, ведущему беременность.

Об этом сообщает правительство.

Отныне начало декретного отпуска будет возможно после 30-й недели беременности. Женщина сможет самостоятельно определить дату начала отпуска в связи с беременностью и родами, или начать отпуск с 30-й недели без дополнительных действий.

Продолжить работу женщина сможет с разрешения своего врача, и это не влияет на продолжительность декретного отпуска, а размер пособия не уменьшается.

Напомним:

До вступления в силу приказа Министерства здравоохранения 10 ноября 2023 года начало декретного отпуска было обязательным с 30-й недели беременности. Выбрать конкретную дату было невозможно.

Кроме того, с 30-й недели беременности врач формировал пациентке медицинское заключение о временной нетрудоспособности, а электронный больничный автоматически попадал к работодателю.

В то же время продолжить работу было возможно, однако это сокращало срок декретного отпуска, а размер пособия уменьшался.

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