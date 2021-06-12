В Украине изменили правила кредитования для жителей зоны ООС

Новый закон гарантирует сохранение прав людей, оказавшихся в сложном финансовом положении из-за войны в Донбассе, говорят в Офисе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий запрет начислять пени и штрафы на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали после 1 мая 2021 года украинцы, проживающие на территории проведения антитеррористической операции на Донбассе (кроме отдельно определенных населенных пунктов).

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Об этом сегодня, 12 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которых после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов.

"То есть украинцы, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности", — отмечают в Офисе президента.

Закон также отменяет запрет на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые оформлены после мая 2021 года под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположена в зоне проведения АТО/ООС.

В связи с этим запрещается выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС, но одновременно упростит доступ гражданам, которые владеют недвижимостью в Луганской, Донецкой и в части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности, к государственным программам "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%" на равных условиях со всеми гражданами Украины", — отмечают в ОП.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Отметим, соответствующий закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг" поддержала 19 мая Верховная Рада.

Напомним, в Украине расширили круг абитуриентов, которые могут получить льготный кредит на обучение.

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