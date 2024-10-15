В Украине изменили правила оформления инвалидности: что нужно знать

В частности, уточнена процедура предоставления лицам статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины по заявлению в бумажной форме.

Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности, Порядка предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны и Порядка предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, уточнена процедура предоставления лицам статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины по заявлению в бумажной форме.

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Предусмотрено, что в бумажной форме заявление подается по зарегистрированному месту жительства заявителя непосредственно местному структурному подразделению по ветеранской политике, в том числе путем отправки средствами почтовой связи, или через ЦНАП.

Также определен перечень органов, в которые структурное подразделение по вопросам ветеранской политики делает запрос на истребование документов в случае их отсутствия у заявителя, и определен порядок действий, совершаемых структурным подразделением по ветеранской политике в случае неполучения им ответа на запрос на истребование документов, или их поступление позже установленного срока.

Кроме того, уточнен способ получения заявителем уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) статуса в случае подачи заявления в бумажной форме.

Напомним, в Минсоцполитики объяснили, почему ТЦК не видит в реестре "Оберег" данные о лицах с инвалидностью.

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