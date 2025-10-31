В Украине изменили правила оформления отсрочек от мобилизации: что нужно знать

ТЦК / © ТСН.ua

Новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации заработают в Украине с 1 ноября 2025 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В Украине была введена новая, более простая система отсрочок (постановление №560). Теперь более 600 тысяч отсрочок продолжаются автоматически. Чтобы разгрузить ТЦК, прием документов был передан ЦНАПам, а большинство процессов будет происходить онлайн через «Резерв+».

«Большинство полученных отсрочок — более 600 тысяч — теперь продолжаются автоматически. Те, кого это касается, уже получили уведомление в Резерв+. Если видите такое сообщение, ничего делать не нужно», — объяснил Мстислав Баник, руководитель цифровых продуктов Минобороны.

Он добавил, что это делается для прозрачности и разгрузки ТЦК, которые могут сосредоточиться на приоритетных задачах мобилизации.

Четыре ключевых изменения

1. Автоматическое продолжение для большинства категорий.

Автоматическому продлению подлежат отсрочки, основания для которых постоянны или подтверждаются через государственные реестры. Автопродолжение касается широкого перечня лиц: людей с инвалидностью, временно непригодных, родителей детей или жен/мужчин с инвалидностью I или II группы, студентов и аспирантов, работников образования, многодетных родителей (в пределах одного брака) и военных, освобожденных из плена.

«Если отсрочка должна была продлиться автоматически, но этого не произошло — это значит, что в реестрах отсутствуют или устаревшие данные. В таком случае необходимо обновить информацию или обратиться в ЦНАП с документами для оформления отсрочки», — отмечают в Минобороне.

2. «Резерв+» — основной способ оформления

Приложение «Резерв+» теперь является основным инструментом получения отсрочки. Уже доступно 10 типов отсрочок для оформления онлайн, включая инвалидность, отцовство ребенка с инвалидностью, многодетность и статус студента/аспиранта. Этот список обещают расширить.

3. ЦНАП вместо ТЦК

ТЦК больше не принимает заявления на отсрочку от граждан. Для тех, кто не пользуется «Резерв+» или имеет бумажные документы, подача заявлений теперь производится в любом удобном ЦНАП.

Администратор ЦНАП сканирует документы и посылает их в электронном виде в ТЦК и СП, принимающий решение. Таким образом, ЦНАП работает как фронт-офис. После принятия решения военнообязанный получает уведомление в «Резерве+», а отметка об отсрочке автоматически появляется в его электронном военно-учетном документе.

4. Отмена бумажных справок

Бумажные справки с мокрой печатью больше не разглашаются. Основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+».

Если требуется бумажная копия, ее можно распечатать из «Резерв+», через портал «Действие», или получить распечатку в ТЦК или ЦНАП.

Напомним, Министерство обороны Украины расширило список категорий граждан, которые могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн через приложение «Резерв+». Отныне воспользоваться цифровым сервисом могут родители или матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или лишен родительских прав.

В Украине в очередной раз продлили срок действия военного положения и общей мобилизации — на этот раз до февраля 2026 года. Это означает, что военнообязанным гражданам необходимо быть готовыми к ряду важных изменений, которые будут действовать уже с 1 ноября.