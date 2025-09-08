В Украине изменили правила пересечения границы для водителей: что следует знать

Граница / © Министерство инфраструктуры Украины

С 10 сентября в Украине изменились правила пересечения границы для водителей грузовиков. Теперь процесс стал значительно проще, поскольку больше не нужно оформлять заявку «18-60», известную как «Путь».

Об этом пишет Министерство развития общин и территорий Украины.

Что же изменилось?

Раньше для пересечения границы водителям-мужчинам необходимо было сначала получить разрешение в системе «Путь», и только после этого становиться в электронную очередь.

Благодаря обновлению системы «Евчера», она теперь выполняет роль «единого окна» для всех необходимых данных. Пограничники будут проверять информацию о водителе непосредственно в этой системе, что значительно ускоряет и упрощает процедуру.

В Министерстве развития общин и территорий подчеркнули, что право на выезд имеют только те водители, данные которых внесены в электронный кабинет перевозчика в системе «Укртрансбезопасности».

Напомним, если украинец в возрасте от 18 до 22 лет незаконно пересек границу (в его загранпаспорте нет соответствующей отметки), по возвращении в Украину его привлекут к ответственности.

Также многих украинцев интересует, может ли наличие долгов стать препятствием для выезда за границу. Адвокат Сергей Старенький объяснил, что сами по себе финансовые обязательства не являются причиной запрета, а лишь первым шагом в процедуре ограничения.