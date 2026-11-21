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- Украина
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В Украине изменили правила подтверждения пенсионного стажа
Нововведения должны облегчить оформление пенсии тем, кто из-за войны потерял документы о трудовой деятельности.
В Украине обновили порядок подтверждения страхового стажа для назначения и перерасчета пенсионных выплат. Теперь пенсионерам и будущим получателям выплат не придется самостоятельно собирать документы и справки, а периоды работы могут отнести даже, если работодатель не платил взносы.
Об этом сообщили в ПФУ.
Одно из ключевых изменений предполагает, что украинцам больше не придется дополнительно подавать в Пенсионный фонд документы, чтобы подтвердить стаж. Правило распространяется на случаи, когда необходимая информация содержится в публичных электронных реестрах.
Новый закон запрещает требовать от будущего пенсионера документального подтверждения подобных сведений.
Как теперь подтвердить стаж:
Теперь Пенсионный фонд будет проверять информацию в электронных реестрах
Если нужных данных нет, можно подать трудовую книжку или другие документы
Если подтверждающих документов совсем нет, стаж позволят установить по свидетельству по меньшей мере двух бывших коллег
В ведомстве отмечают, что отсутствие трудовой книжки или других документов не должно автоматически лишать человека возможности подтвердить стаж, необходимый для назначения пенсии.
Ранее сообщалось, что требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту в Украине продолжают постепенно расти. Уже в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 34 лет страхового стажа.
Продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту в 2027 году, составит:
после достижения возраста 60 лет — не менее 34 лет
после достижения возраста 63 года — не менее 24 лет
после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет