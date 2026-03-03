В Украине изменили правила продажи лекарств: что известно

Лекарство / © Pixabay

С 3 марта в Украине на АЗС разрешили продажу лекарственных средств. Теперь вместе с кофе или горючим на кассе можно будет приобрести базовые препараты первой необходимости: жаропонижающие, обезболивающие средства и сорбенты.

Об этом говорится в постановлении №275

Согласно новому постановлению, речь идет исключительно о реализации безрецептурных медикаментов.

Кто будет продавать таблетки

Несмотря на упрощение доступа покупателей к медикаментам, требования к самим АЗС достаточно строги. Отпускать препараты сможет далеко не каждый оператор-кассир. Правительство четко определило, что право на реализацию лекарства на заправке имеет только специалист со специальным образованием — не ниже профессионального младшего бакалавра по специальности «Фармация».

Кроме того, каждая АЗС должна иметь введенную специальную форму сведений о материально-технической базе и персонале, а в документах должна быть четко указана конкретная зона, где осуществляется торговля лекарствами.

Что еще изменит новое постановление

Правительственный документ касается не только розничной торговли на заправках, но и всей цепи поставок лекарства в Украину. В частности, Кабмин уточнил терминологию, чтобы устранить юридические разногласия.

Отныне импортером лекарственных средств считается зарегистрированное в Украине предприятие (производитель или официальный представитель), имеющее лицензию на ввоз готовых препаратов. Также обновляются формы заявлений на получение лицензий, в частности для E-commerce (онлайн-продажи лекарств), и формы уведомлений об изменении регистрационных данных.

Когда заработают все изменения

Принятое постановление вступает в силу в два этапа. Уже с 3 марта действуют нормы по торговле на АЗС, включая новые формы сведений и жесткие требования к образованию персонала заправок.

Второй этап стартует через два месяца после официального опубликования документа. Тогда вступят в силу все другие технические изменения и обновленные формы заявлений крупных аптечных сетей и импортеров.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство начало масштабную реформу фармацевтического рынка, направленную на снижение цен и обеспечение доступности медикаментов даже в самых сложных условиях.