В Украине изменили правила разделения на карантинные зоны: что и как обновили

Сейчас для всей страны установлено "зеленую" зону.
Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021 года, но установил на всей территории страны "зеленый" уровень эпидемической опасности. Параллельно внесены изменения в правила введения цветных зон адаптивного карантина: теперь "зеленая" и "желтая" зоны могут вводиться одновременно во всех регионах.
Об этом сообщает Минздрав.
"Оранжевую" и "красную" зону будут определять в пределах региона, учитывая эпидемическую ситуацию с коронавирусом. По новым правилам, вся территория страны одновременно вернется в "желтую" зону, если в течение трех дней подряд один из этих признаков будет во всей Украине:
- количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более 75;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и експрестесту на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 4 процента;
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;
- наличии оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории крайней мере одного региона.
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По-прежнему, введение "желтой" зоны определять будет государственная ТЭБ и ЧС по инициативе главы Минздрава. Если семь дней подряд показатели нормализуются, так же комиссия переведет страну в "зеленый" уровень. В случае ухудшения показателей в определенном регионе и установлении "красного" уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на "желтом" уровне.
После введения "желтого" уровня во всех регионах будут действовать следующие ограничения:
- обязательный масочный режим и социальная дистанция;
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории;
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.
На "оранжевом" уровне эпидемической опасности не будет дополнительных ограничений и определяться они будут сигнальным о приближении региона к красной зоне. Но местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.
В случае введения "красной" зоны сохраняются все предыдущие ограничения, а также запрещается:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемку.
В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Напомним, в Украине временно прекратят контролировать соблюдение самоизоляции. Обязательную карантинную требование отменили, пока страна будет находиться в "зеленой" зоне ограничений.
Как сообщалось, в Украине отменено обязательное наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР после возвращения из-за границы, чтобы не проходить самоизоляцию. Речь идет о гражданах Украины или иностранцах с видом на жительство.