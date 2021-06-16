В Украине изменили правила разделения на карантинные зоны: что и как обновили

Сейчас для всей страны установлено "зеленую" зону.

Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021 года, но установил на всей территории страны "зеленый" уровень эпидемической опасности. Параллельно внесены изменения в правила введения цветных зон адаптивного карантина: теперь "зеленая" и "желтая" зоны могут вводиться одновременно во всех регионах.

Об этом сообщает Минздрав.

"Оранжевую" и "красную" зону будут определять в пределах региона, учитывая эпидемическую ситуацию с коронавирусом. По новым правилам, вся территория страны одновременно вернется в "желтую" зону, если в течение трех дней подряд один из этих признаков будет во всей Украине:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и експрестесту на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 4 процента;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;

наличии оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории крайней мере одного региона.

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По-прежнему, введение "желтой" зоны определять будет государственная ТЭБ и ЧС по инициативе главы Минздрава. Если семь дней подряд показатели нормализуются, так же комиссия переведет страну в "зеленый" уровень. В случае ухудшения показателей в определенном регионе и установлении "красного" уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на "желтом" уровне.

После введения "желтого" уровня во всех регионах будут действовать следующие ограничения:

обязательный масочный режим и социальная дистанция;

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

На "оранжевом" уровне эпидемической опасности не будет дополнительных ограничений и определяться они будут сигнальным о приближении региона к красной зоне. Но местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

В случае введения "красной" зоны сохраняются все предыдущие ограничения, а также запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемку.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Напомним, в Украине временно прекратят контролировать соблюдение самоизоляции. Обязательную карантинную требование отменили, пока страна будет находиться в "зеленой" зоне ограничений.

Как сообщалось, в Украине отменено обязательное наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР после возвращения из-за границы, чтобы не проходить самоизоляцию. Речь идет о гражданах Украины или иностранцах с видом на жительство.

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