В Украине изменили правила строительства жилья: что нужно знать перед сведениемдома

Реклама

В Украине упростили правила строительства частных домов, но в то же время ужесточили контроль за застройщиками.

Соответствующие изменения предполагает постановление Кабмина №305 от 4 марта 2026 года.

Меньше бумаг — быстрее строительство

Главное нововведение — фактическая отмена строительных паспортов для небольших объектов.

Реклама

Теперь, если вы планируете построить дом площадью до 200 кв. м и не выше двух этажей (например, дачу или садовый дом), процедура значительно упрощается.

Вместо большого пакета документов, достаточно подготовить так называемую схему намерений застройки. Ее создает сертифицированный архитектор или инженер и вносится в электронную систему.

В этом документе отмечают:

расположение дома на участке

внешний вид и планировка

подключение к инженерным сетям

Фактически это цифровой документ, дающий старт строительству.

Реклама

Несмотря на упрощение, государство получает больше возможностей для контроля. Все данные о строительстве вносятся в электронную систему и процесс отслеживается в режиме реального времени.

Где упрощение не работает

Новые правила не действуют на участки в пределах исторических ареалов или охранных зон памятников. В таких случаях застройщикам придется проходить стандартную процедуру со всеми согласованиями.

Новые требования для таунхаусов и коттеджных городков

Отдельные изменения касаются застройщиков, возводящих жилье на продажу. Раньше большие проекты часто формально делили на отдельные частные дома во избежание сложных проверок. Теперь такую практику запретили.

В частности, таунхаусы, дуплексы и дома с общими стенами, проекты с единой концепцией застройки теперь считаются полноценными строительными объектами.

Реклама

Это означает, что застройщики должны проходить полную процедуру согласования, получать все разрешения и нести полную ответственность за безопасность.

Что это значит для украинцев

Для тех, кто строит жилье для себя, процесс стал быстрее и проще. В то же время для девелоперов правила ужесточились — чтобы предотвратить злоупотребления и повысить безопасность строительства.

Ранее мы рассказывали, что Правительство запретило строить «многоэтажки» вместо огорода. Читайте новые правила застройки частного сектора.