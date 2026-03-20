В Украине изменили правила строительства жилья: что нужно знать перед сведениемдома
Для тех, кто строит жилье в Украине для себя, процесс стал быстрее и проще — в то же время для девелоперов правила ужесточились.
В Украине упростили правила строительства частных домов, но в то же время ужесточили контроль за застройщиками.
Соответствующие изменения предполагает постановление Кабмина №305 от 4 марта 2026 года.
Меньше бумаг — быстрее строительство
Главное нововведение — фактическая отмена строительных паспортов для небольших объектов.
Теперь, если вы планируете построить дом площадью до 200 кв. м и не выше двух этажей (например, дачу или садовый дом), процедура значительно упрощается.
Вместо большого пакета документов, достаточно подготовить так называемую схему намерений застройки. Ее создает сертифицированный архитектор или инженер и вносится в электронную систему.
В этом документе отмечают:
расположение дома на участке
внешний вид и планировка
подключение к инженерным сетям
Фактически это цифровой документ, дающий старт строительству.
Несмотря на упрощение, государство получает больше возможностей для контроля. Все данные о строительстве вносятся в электронную систему и процесс отслеживается в режиме реального времени.
Где упрощение не работает
Новые правила не действуют на участки в пределах исторических ареалов или охранных зон памятников. В таких случаях застройщикам придется проходить стандартную процедуру со всеми согласованиями.
Новые требования для таунхаусов и коттеджных городков
Отдельные изменения касаются застройщиков, возводящих жилье на продажу. Раньше большие проекты часто формально делили на отдельные частные дома во избежание сложных проверок. Теперь такую практику запретили.
В частности, таунхаусы, дуплексы и дома с общими стенами, проекты с единой концепцией застройки теперь считаются полноценными строительными объектами.
Это означает, что застройщики должны проходить полную процедуру согласования, получать все разрешения и нести полную ответственность за безопасность.
Что это значит для украинцев
Для тех, кто строит жилье для себя, процесс стал быстрее и проще. В то же время для девелоперов правила ужесточились — чтобы предотвратить злоупотребления и повысить безопасность строительства.
