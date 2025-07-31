В Украине изменили правила военного учета для части медиков – детали

Военный медик / © Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Реклама

Правительство усовершенствовало правила военного учета для лиц с медицинским и фармацевтическим образованием.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Изменения внесены в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), утвержденное постановлением Кабмина от 23 февраля 2022 года №154.

Реклама

Теперь мужчины, достигшие 25 лет, больше не обязаны являться в ТЦК для изменения статуса с призывника на военнообязанного. В течение 30 дней данные о них будут автоматически вноситься в Единый государственный реестр, после чего им будет присвоено первоначальное воинское звание - "солдат (матрос) запаса".

Также изменены сроки предоставления информации о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием. Теперь учебные заведения должны подавать списки таких выпускниц в ТЦК в течение 7 дней после завершения обучения, тогда как раньше это нужно было делать за два месяца до выпуска.

Также ранее сообщалось, что Минобороны Украины расширило программу "Контракт 18-24". В рамках программы правительство запускает специальное направление для операторов дронов со сроком службы 2 года, выплатой в 1 млн. грн. и отсрочкой после службы.