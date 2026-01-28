В Украине изменили правила выплат семьям погибших военных: что нужно знать

Деньги / © УНИАН

В Украине изменили порядок исчисления трехлетнего срока, в течение которого семьи погибших военнослужащих могут обратиться за единовременной денежной помощью. Ключевым изменением стала дата отсчета этого срока, теперь зависит от момента официальной регистрации смерти, а не от фактического дня гибели.

Об особенностях применения новых правил рассказала адвокат Дарья Тарасенко для «24 канала».

По ее словам, это нововведение, введенное постановлением Кабинета Министров №631, существенно изменяет алгоритм действий для семей, особенно в случаях длительного установления факта гибели. Ранее отсчет трех лет начинался с даты смерти, указанной в документах. Теперь же, по новым правилам, если защитник погиб, например, 1 сентября 2025 года, а официальная запись об этом была сделана только 1 января 2026 года, то срок для обращения за выплатой начнет истекать именно с января. Однако этот механизм имеет свои сложности, когда речь идет о пропавших без вести.

«Если смерть констатирована сразу должным образом, то сомнений нет, какова дата смерти. Но если военный пропал без вести, а впоследствии было обнаружено тело или установлен факт смерти в судебном порядке, то датой смерти будет дата, указанная в акте служебного расследования, или в соответствующем приказе по личному составу части (вероятная дата фактической гибели)», — пояснила адвокат.

Добавляет, что критическим пределом для определения правил отсчета является 4 июня 2025 года. Поскольку закон не имеет обратного действия во времени, Верховный Суд постановил, что исчисление выплат должно производиться по законодательству, действующему на момент возникновения права на пособие. То есть для всех случаев гибели, случившихся до 4 июня 2025 года, продолжает действовать старая редакция Постановления № 168. Согласно ему, «правильным днем» начала отсчета остается дата фактической смерти, вписанная в свидетельство, а не дата регистрации самого документа.

Это создает значительные риски для семей военных, которые считаются пропавшими без вести с 2022 или 2023 годов. Поскольку для них трехлетний срок считается от даты фактической гибели, указанной впоследствии в свидетельстве, они рискуют потерять право на государственную помощь, если вовремя не установят факт смерти в судебном порядке.

Следовательно, если гибель зафиксирована после 4 июня 2025 года, семьи имеют больше времени благодаря отсчету от даты актовой записи, но для более давних случаев срок неумолимо истекает со дня фактической трагедии.

