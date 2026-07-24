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- Украина
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В Украине изменили правила записи в электронную очередь — как это сделать теперь
Стала доступна новая опция верификации для записи в электронную очередь через BankID.
Записаться в электронную очередь в ГП «Документ» можно без приложения «Дія». На сегодняшний день доступна опция записи в электронную очередь через BankID.
Соответственно, нужно закачать приложение банка и пройти там верификацию даже с помощью паспорта книжечки и идентификационного номера. Затем зарегистрируйтесь по мобильному номеру. После этого будет доступна опция регистрации.
После успешного завершения процедуры пользователь сможет продолжить запись и выбрать доступную дату и время.
Проверка будет осуществляться непосредственно при бронировании места в электронной очереди. Ранее для бронирования места пользователь выбирал центр, услугу, дату и время приема, после чего подтверждал запись по телефону.
Зачем это нужно: новая система должна устранить возможность спекуляций с талонами и сделать доступ к услугам прозрачным.
Следует отметить также, что получить бесплатную консультацию по процедуре оформления документов можно онлайн.
Ранее в ГНСУ объяснили, как получить штамп о пересечении границы.