ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

В Украине изменили правила записи в электронную очередь — как это сделать теперь

Стала доступна новая опция верификации для записи в электронную очередь через BankID.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
В Украине изменили правила записи в электронную очередь — как это сделать теперь

© ТСН.ua

Записаться в электронную очередь в ГП «Документ» можно без приложения «Дія». На сегодняшний день доступна опция записи в электронную очередь через BankID.

Соответственно, нужно закачать приложение банка и пройти там верификацию даже с помощью паспорта книжечки и идентификационного номера. Затем зарегистрируйтесь по мобильному номеру. После этого будет доступна опция регистрации.

После успешного завершения процедуры пользователь сможет продолжить запись и выбрать доступную дату и время.

Проверка будет осуществляться непосредственно при бронировании места в электронной очереди. Ранее для бронирования места пользователь выбирал центр, услугу, дату и время приема, после чего подтверждал запись по телефону.

Зачем это нужно: новая система должна устранить возможность спекуляций с талонами и сделать доступ к услугам прозрачным.

Следует отметить также, что получить бесплатную консультацию по процедуре оформления документов можно онлайн.

Ранее в ГНСУ объяснили, как получить штамп о пересечении границы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie