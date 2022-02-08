В Украине изменили продолжительность амбулаторного и стационарного лечения пациентов с COVID-19

Если человек получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов заболевания, то самоизоляцию можно завершать.
Министерство здравоохранения внесло изменения в приказ №722 "Организация предоставления медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)".
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Изменениями была сокращена продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения. Ранее пациент должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты взятия материала на тестирование. Повторное тестирование на COVID-19 также могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста.
Теперь повторное тестирование на наличие в организме вируса можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или получения положительного результата тестирования методом ПЦР. Важно, что речь идет только о тестировании методом ПЦР.
Если человек получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов заболевания, то самоизоляцию можно завершать.
Также самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов заболевания через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования.
Кроме того, изменены требования к повторному проведению тестирования. Теперь подтвержденным считается случай COVID-19 без наличия симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген. Основное условие – контакт с подтвержденным случаем COVID-19.
Ранее подтверждение экспресс-тестами было достаточно только для людей, у которых имелись симптомы COVID-19. Для бессимптомных больных необходимо было подтверждение методом ПЦР.
Также изменениями в приказе подчеркнули усилия по отслеживанию контактов случаев COVID-19. В условиях красного уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания.
Контактами высокого риска будут считаться члены семьи инфицированного, уязвимые контактные лица по состоянию здоровья, а также лица, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска, таких как больницы и учреждения долгосрочного ухода.
Те, кто получил полный курс прививки и ревакцинацию, можно считать контактами низкого риска.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.