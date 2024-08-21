В Украине изменили время отключения света 21 августа: какими будут графики

Ограничения не относятся к объектам критической инфраструктуры.
Сегодня, 21 августа, "Укрэнерго" немного скорректировало время отключений света. Графики начнут действовать раньше – в 15:30.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Графики начнут действовать на полчаса раньше, а не в 16:00 – как планировалось. Будут действовать ограничения до 24:00.
"С 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди", — говорится в сообщении.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается, добавили в "Укрэнерго".
Напомним, 21 августа в Украине действуют графики отключения света. Облэнерго будут задействовать одну и две очереди одновременно.
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