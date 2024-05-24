В Украине изменили время отключения света 24 мая: когда не будет графиков

Графики действуют и для промышленных, и бытовых потребителей.

Сегодня, 24 мая, в "Укрэнерго" изменили время отключений света. На несколько часов отменили графики ограничения потребления электроэнергии.

Об этом в своем Facebook сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

"Да. НЭК "Укрэнерго" в очередной раз улучшает свой дневной прогноз – с 11:00 до 14:00 – без отключений", – коротко проинформировал он.

Ранее в "Укрэнерго" сообщалось, что 24 мая графики почасовых отключений света будут действовать для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.

Напомним, в ДТЭК сообщили, где и когда не будет электричества 24 мая. Также в компании заявили, что в Киеве определенных лимитов хватит в среднем на 76% потребностей столицы.

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