В Украине изменили время отключения света на 25 мая: какие будут графики

В частности, для Киева выделено меньше лимитов.

В субботу, 25 мая, в Украине могут быть более длинные отключения света — не два часа, как планировалось. Это также касается и Киева.

Об этом в своем Facebook сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко и пресс-службы НЭК " Укрэнерго " и ДТЭК.

"Сегодня, 25 мая, во всех регионах Украины продлен срок ограничения потребления для бытовых и промышленных потребителей. Теперь применение графиков почасовых отключений возможно с 20:00 до 24:00", — сообщили в НЭК.

Энергетики предупреждают о более длинных отключениях света. В частности, для столицы выделено меньшее количество лимитов, уточнил гендиректор YASNO.

"На этот раз "Укрэнерго" для Киева дает корректировку в худшую сторону. Ограничения от 20:00 до 24:00, покрытие потребностей до 80% (на 7% меньше прогноза"), — проинформировал он.

О том, что "Укрэнерго" сменил часы введения лимитов на 25 мая, подтвердили в ДТЭК. Отмечается, что в течение дня отключения не предусмотрены. Графики применят вечером. Они будут на два часа длиннее, чем предполагалось.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: графики отключений будут действовать сегодня – с 20.00 до 24.00", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине повысят тариф на электричество. Решения будут приняты уже до конца мая и будут учитывать объемы потребления электроэнергии.

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