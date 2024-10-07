В Украине изменились цены на популярные фрукты и овощи: что и сколько стоит

В Украине цены на лук продолжают расти, невзирая на большое предложение. В то же время картофель подешевел из-за увеличения импорта. Гранаты и лимоны стали популярными товарами благодаря поставкам из Узбекистана и Египта.

Об этом пишут аналитики EastFruit.

На прошлой неделе наблюдался заметный рост предложения репчатого лука.

Несмотря на значительное увеличение количества объявлений о продаже лука, его цена продолжает расти, что вызывает недоумение у экспертов рынка. Обычно избыток предложения приводит к понижению цен, но в этом случае возможные причины включают растущий спрос или задержки в логистике.

EastFruit.

Кроме лука, наблюдается значительный рост спроса на белокочанную капусту, продажи которой удвоились за неделю. Также активизировались продавцы пекинской капусты, что говорит о нарастании предложения этого овоща. В то же время, спрос и предложение на томаты несколько снизились. На украинском рынке появляется новый подход к переработке томатов, когда помидоры с полей направляются на замораживание.

За прошедшую неделю значительно вырос спрос на тыкву, продажи которой удвоились по сравнению с предыдущими периодами. Стабильный спрос сохранился на салаты и зелень, продолжающие занимать значительную часть объявлений. Несмотря на повышение цен на некоторые продукты, такие как сладкий перец и кабачки, цены на цветную капусту и брокколи немного снизились.

EastFruit.

Во фруктовом сегменте рынка наблюдаются изменения: яблоко остается лидером продаж и его популярность растет. Кроме украинских яблок появились предложения импортных яблок из Турции, что расширяет выбор для покупателей.

На рынке фруктов наблюдается рост спроса не только на яблоки, но и гранаты и лимоны, особенно из Узбекистана. Также активен импорт гранатов из Турции и Ирана, а в Египет предлагает лимоны. Виноград остается популярным, в частности, благодаря поставкам из Узбекистана. Однако объемы продаж хурмы растут, тогда как сезон арбузов подошел к концу.

В целом в Украине за последнюю неделю наблюдались изменения цен на овощи и фрукты: цены на репчатый лук продолжают расти, а картофель подешевел из-за раннего импорта. Белокочанная капуста и томаты остаются дорогими из-за большого спроса.

Среди фруктов продолжается тенденция повышения цен, в частности на груши, виноград и персики. Рост стоимости также коснулся хурмы и гранатов, несмотря на рост конкуренции среди поставщиков из разных стран.

Кроме того, цены на малину в Украине достигли рекордных уровней, выросли на 310% по сравнению с прошлым годом из-за ограниченного предложения.

Ранее стало известно, что рост цен на продукты питания будет происходить постепенно, скорее всего, осенью. Оно связано с внедрением генераторов в перерабатывающей индустрии.

Читайте также: