В Украине изменились правила бронирования: что известно и коснется

Кабинет Министров Украины принял важные изменения в процедуру бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Правительство поддержало соответствующую инициативу Министерства обороны, обновив нормы постановления №76.

Об этом идет речь на официальном сайте.

Главная цель решения — усовершенствовать механизм защиты кадрового потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обеспечивающих фронт необходимым вооружением.

Что изменится в процедуре

Ключевое новшество касается оформления решений о придании предприятию статуса критически важного.

Отныне в решениях Министерства обороны об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными в сфере ОПК больше не будет указываться информация о количестве подлежащих бронированию военнообязанных.

Это означает снятие некоторых бюрократических барьеров, которые могли ограничивать оборонные заводы в бронировании необходимого количества специалистов для выполнения государственных заказов.

В правительстве отмечают, что обновленные правила учитывают специфику работы «оборонки» в условиях полномасштабной войны.

Изменения направлены на усовершенствование механизма бронирования работников, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны.

А также создание надлежащих условий для масштабирования производства критически важного вооружения и военной техники.

