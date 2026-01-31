- Дата публикации
Категория
Украина
315
1 мин
В Украине изменились правила бронирования: что известно и коснется
Изменения касаются процедуры бронирования специалистов на предприятиях, которые критически важны для армии.
Кабинет Министров Украины принял важные изменения в процедуру бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Правительство поддержало соответствующую инициативу Министерства обороны, обновив нормы постановления №76.
Об этом идет речь на официальном сайте.
Главная цель решения — усовершенствовать механизм защиты кадрового потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обеспечивающих фронт необходимым вооружением.
Что изменится в процедуре
Ключевое новшество касается оформления решений о придании предприятию статуса критически важного.
Отныне в решениях Министерства обороны об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными в сфере ОПК больше не будет указываться информация о количестве подлежащих бронированию военнообязанных.
Это означает снятие некоторых бюрократических барьеров, которые могли ограничивать оборонные заводы в бронировании необходимого количества специалистов для выполнения государственных заказов.
В правительстве отмечают, что обновленные правила учитывают специфику работы «оборонки» в условиях полномасштабной войны.
Изменения направлены на усовершенствование механизма бронирования работников, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны.
А также создание надлежащих условий для масштабирования производства критически важного вооружения и военной техники.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 января действуют новые условия призыва лиц старшего возраста. Закон определяет, кого могут мобилизовать, куда направлять на службу, а также какие категории лиц полностью освобождены от призыва.