В Украине изменились правила мобилизации: что следует знать

Мобилизация / © ТСН.ua

Реклама

Кабинет министров обновил правила призыва на военную службу во время мобилизации. Речь идет о корректировке порядка действий при введении особого периода. Новые положения должны способствовать более четкой и организованной мобилизации в условиях войны.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

В Украине усовершенствовали учет военнообязанных: в реестре теперь будет фиксироваться вручение повесток. Также правительство пересмотрело сроки подачи документов для претендующих на отсрочку. Изменения направлены на четкость мобилизационного процесса и справедливые условия для граждан.

Реклама

Согласно новым изменениям, факт вручения повестки теперь будет отображаться в реестре военнообязанных. Кроме того, пересмотрены сроки подачи документов на отсрочку от мобилизации для определенных групп лиц.

В частности, изменены положения о конечных сроках подачи документов для получения отсрочки от призыва для отдельных категорий военнообязанных и резервистов.

Теперь четко определено, в каких случаях военнообязанных не направляют на медицинское освидетельствование для оценки пригодности к службе. Для тех, кто не проходил медкомиссию или у кого завершился срок действия медицинского заключения, предусмотрено повторное направление на военно-врачебную комиссию.

Кроме того, направления на медосмотр теперь формируются в электронной форме через Единый государственный реестр. Изменения претерпели и требования к пакету документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, имеющих троих и более детей до 18 лет.

Теперь для получения отсрочки нужно предоставить свидетельства о рождении каждого ребенка с информацией о родителях. Дополнительно — один из документов: свидетельство о браке, решение суда о расторжении брака и проживании детей, договор между родителями, решение органа опеки или справка из реестра должников об отсутствии долга по уплате алиментов.

Для тех, кто осуществляет уход за людьми, нуждающимися в этом, нужно предоставить акт об осуществлении ухода и документы о компенсационных выплатах, пособиях или надбавках.

Напомним, ранее мы писали об особенностях мобилизации мужчин 50+ и отправляют ли таких военных на передовую.