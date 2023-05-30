В Украине изменились правила регистрации безработных: как стать на учет

Безработных в Украине будут ставить на учет по новым правилам.

В Украине 10 мая вступил в силу новый Порядок регистрации, перерегистрация зарегистрированных безработных и ведение учета лиц, ищущих работу. Для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

Что изменилось:

теперь заявление о приобретении/обновлении статуса зарегистрированного безработного или его прекращении можно осуществлять:

– через веб-портал или мобильное приложение;

– путем личного обращения в ближайший центр занятости.

статус может получить член добровольческого формирования территориальной общины, который, согласно законодательству, заключил контракт добровольца территориальной обороны на безвозмездной основе.

днем подачи заявления о предоставлении (возобновлении) статуса и заявления о назначении (возобновлении) выплаты пособия по безработице считается дата их регистрации в центре занятости. Решение о назначении статуса или перерегистрации назначается в тот же день.

для получения статуса лицу необходимо предоставлять военно-учетный документ. Участники боевых действий представляют удостоверение участника боевых действий. При необходимости участнику боевых действий также нужно будет предоставлять копию справки.

в центре занятости документы можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде. При этом бумажные копии этих документов специалистами не требуются.

для определения возможностей трудоустройства, степени мотивации человека к поиску работы, производится профилирование как лиц, ищущих работу (при необходимости), так и зарегистрированных безработных. По результатам такой оценки для зарегистрированных безработных составляется индивидуальный план трудоустройства. Отказ от его подписания является основанием прекращения статуса.

за содействием в трудоустройстве человек может обратиться в любой центр занятости, удобный для его посещения, независимо от зарегистрированного места жительства (пребывания). Исключение – для внутренне перемещенных лиц, которые могут зарегистрироваться как безработные только в центре занятости по месту регистрации как ВПЛ.

в порядке добавлены основания:

– для отказа в предоставлении статуса:

– отказ от составления и подписания индивидуального плана трудоустройства;

представление лицом заявления о предоставлении статуса раньше сроков, установленных порядком.

для прекращения регистрации:

- второй отказ во время военного положения от общественных и других работ временного характера (при отсутствии подходящей работы);

— установление факта невыполнения задач индивидуального плана трудоустройства в соответствии с определенными критериями без уважительных причин (со дня установления такого факта);

— при нарушении определенных Порядком условий пересечения границы Украины.

процедура перерегистрации безработных дополнена следующими условиями:

– перерегистрация безработного осуществляется со дня подачи соответствующего заявления при подаче/предъявлении документов и сведений, определенных в пунктах 18-20 порядка;

— при наличии решения о возврате суммы материального обеспечения и стоимости социальных услуг, последующая перерегистрация или очередная регистрация безработного возможна только при условии возврата средств и не ранее чем через 90 календарных дней со дня прекращения предварительной регистрации.

Напомним, на начало мая 2023 года статус безработного в Украине имеют 127 тысяч человек — это только зарегистрированные безработные.

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