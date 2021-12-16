С 1 декабря 2021 года выросли размеры алиментов в Украине / Pexels

В Украине изменился размер алиментов на ребенка: кто может заплатить более 26 тыс. гривен

В Украине изменился размер алиментов на ребенка: кто может заплатить более 26 тыс. гривен

С 1 декабря 2021 года в Украине произошел рост прожиточного минимума для детей, что привело к ряду других изменений. В частности, увеличился размер алиментов, как максимальных, так и минимальных. Узнать больше – в материале ТСН.ua.

Это произошло потому, что минимальный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка. О росте сообщили в Юго-Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Как изменились выплаты алиментов на ребенка

С 1 декабря 2021 года минимальный размер алиментов составляет:

на ребенка в возрасте до 6 лет – 1050 грн/месяц;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 1309 грн/месяц.

Максимальный размер алиментов, который не должен быть меньше 10 прожиточных минимумов на ребенка, также увеличился:

до 6 лет ребенок должен получать 21 тыс. грн/месяц;

от 6 до 18 лет выплаты выросли до 26 180 грн/месяц.

Определить размер алиментов могут родители самостоятельно путём договоренности. Если же этого не произошло, обращаются в суд. На размер влияют разные доходы плательщика алиментов. А именно:

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основная заработная плата;

все виды доплат и надбавок к зарплате;

полученные вознаграждения или премии;

стипендии и пенсии;

пособие по безработице;

дивиденды и другие.

Напомним, что увеличение размера минимальной заработной платы, также возросшей с 1 декабря 2021 года, повлияло также и на некоторые социальные выплаты. В частности, пособие по безработице составляет 9924 грн (было 9516 грн).