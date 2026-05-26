В Украине изменится количество забронированных: что следует знать

Бронирование от мобилизации / © ТСН

В Украине может уменьшиться количество забронированных работников. Правительство готовит постановление, которое должно убрать одну из главных лазейок на предприятиях.

Об этом «Телеграфу» рассказала Галина Янченко, депутат, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по защите прав инвесторов.

«Сейчас ведется работа над постановлением, которое, по мнению Министерства экономики, должно некоторые лазейки по бронированию закрыть. В частности, ключевым вопросом является учет одних и тех же людей на разных предприятиях по несколько раз», — объяснила нардеп.

По ее словам, если работники работают на сопредельных должностях, их зачисляют до 50% подлежащих бронированию работников на нескольких предприятиях одновременно.

Выходит, что правительство рассматривает возможность снятия брони с тех, кто получает ее за смежной работой, а не за основной. Новое постановление будет вероятно включать то, что бронировать смогут только по основному месту работы.

Напомним, правительство вводит новые правила бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Среди главных изменений — требование средней зарплаты работников на уровне не менее трех минимальных зарплат, пересмотр критериев критичности предприятий и новый подход к учету работников-совместителей.

Ожидается, что обновленная система будет работать в середине июня после официальной публикации постановления. В Минэкономики подчеркивают, что нововведения должны сделать механизм бронирования более прозрачным и сделать невозможным злоупотребление.

Ранее в Украине упростили процедуру продления бронирования работников критически важных предприятий, сократив срок рассмотрения заявок до 24 часов. В то же время после устранения разногласий в военном учете работодатели могут обновлять статус работника без отмены действующего бронирования.

