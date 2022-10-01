В Украине изменится работа детских садов: что ждет родителей и воспитателей

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, согласно которому будет проведена реформа дошкольного образования, то есть детских садов.

Инициаторы нововведений рассказали, чего следует ждать родителям и воспитателям.

Что ждать родителям

Прежде всего, можно ожидать максимального уменьшения уровня наполненности групп. Тогда дети могут учиться с учетом всех их потребностей и интересов. Также родители смогут отдавать ребенка в группы с разной формой образования, среди которых будет и дистанционная.

В законопроекте предполагается создание центров педагогической и психологической поддержки родителей. Там им помогут понять, что ребенку интересно в этом возрасте, как его правильно развивать.

Чиновники пообещали также устранить существующую систему очередей. Если будет такая необходимость – начнут действовать так называемые мобильные детские сады для отдаленных населенных пунктов.

Учли и военное положение. А потому предусмотрели улучшение безопасности детей. Местные власти обещают содействовать обустройству садов укрытиями.

Чего ждать воспитателям

Педагоги смогут получить сокращение времени на работу, а также более адекватный объем нагрузки. Появится и гарантия отдыха – то есть воспитатели получат ежегодный оплачиваемый отпуск на 56 дней.

Также обещают установить "полную академическую свободу". То есть работник детского сада получит право самостоятельно выбирать образовательную программу, а еще создавать свои программы или участвовать в их создании.

Что еще изменится в работе детских садов

В садах по этому законопроекту смогут использовать или создавать образовательные программы на основе разного информационного и учебно-методического обеспечения.

Также учреждениям разрешат самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного процесса, порядок питания детей, их медицинское обслуживание, а также формировать перечень дополнительных услуг.

В учебных заведениях будет полная финансовая и кадровая независимость, а также финансовые государственные гарантии. Например, принцип "средства следуют за ребенком".

Местные власти смогут организовать компенсации за расходы на получение образования в частном детском саду. Если в государственном учреждении ребенку не хватит места, местные власти будут профинансировать его место в частном секторе.

Когда мы сможем почувствовать изменения, не сообщается. Но, скорее всего, произойдет уже после окончания войны.