В Украине изменится внутренний сертификат вакцинации, их будет два: подробности

В Украине изменится внутренний сертификат вакцинации, их будет два: подробности

"Желтый" и "зеленый" сертификаты будут для внутреннего использования.

В Украине для вакцинированных от COVID-19 будут доступны два внутренних сертификата — "зеленый" и "желтый". Первый будет доступным для граждан, прошедших полный курс вакцинации, а второй — будет выдаваться после первой дозы.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

По его словам, "зеленый" и "желтый" сертификаты будут использоваться внутри страны. Он пояснил, что главной разницей между сертификатами будет их срок действия.

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"Срок действия желтого сертификата — время между прививками", — пояснил Кузин.

Кузин добавил, что фактически владельцы "зеленого" или "желтого" сертификата будут иметь одинаковые привилегии при усиления карантина, например, на посещение спортзалов и ресторанов.

Напомним, 19 августа Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.

Украинцы смогут получить в "Дії" сразу два COVID-сертификата — внутренний и внешний. Последний нужен для поездок в ЕС, а внутренним смогут воспользоваться граждане Украины во время предстоящего локдауна.

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