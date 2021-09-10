В Украине изменят адаптивный карантин: Ляшко рассказал о введении "желтой" и "красной" зон

В Украине изменят адаптивный карантин: Ляшко рассказал о введении "желтой" и "красной" зон

"Желтая" зона будет введена после принятия изменений в постановление об адаптивном карантин.

В Украине работают над изменениями в адаптивного карантина. Как только их внесут в постановление о адаптивном карантине, в Украине введут "желтую" зону.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

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Ляшко объяснил, что юридические правки для внесения изменений в адаптивного карантина сейчас Минздрав отрабатывает с Министерством юстиции.

"Как только будет заключение Министерства юстиции, мы будем просить премьера созвали внеочередной Кабмин, где будет рассмотрен вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантин", — высказался глава Минздрава.

Министр напомнил, что карантин вступит в силу через семь дней, после того, как правительство одобрит соответствующее постановление.

"Тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень эпидемической опасности, а "красный" будет устанавливаться для определенной конкретной области", — добавил министр.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 13 сентября, в Украине могут ввести "желтый" уровень эпидемической опасности, а в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

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