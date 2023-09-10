В Украине изменят даты памятных дней и профессиональных праздников – Зеленский дал поручение

В Украине будет пересмотрена система памятных дат и профессиональных праздников.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров пересмотреть и обновить государственную систему памятных дат и профессиональных праздников в Украине.

Об этом глава государства сказал в своем ежедневном обращении за 9 сентября.

Зеленский в качестве примера привел то, что уже много лет во вторую субботу сентября в Украине отмечают одновременно День физической культуры и спорта и День украинского кино. По словам президента, подобных совпадений в календаре профессиональных праздников в Украине "слишком много".

Кроме того, в Украине иногда совпадают профессиональные дни и Дни памяти. В частности, в мае следующего года День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа совпадает с Днем науки.

"Очевидно, что есть много недопустимых смешений смыслов. Некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам. Некоторые чрезвычайно важные Дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в нашем официальном календаре. Некоторые профессиональные сообщества, чья работа заслуживает и уважения и внимания, пока не имеют своего профессионального дня – например, сообщество украинских историков", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поручил правительству и соответствующим государственным институтам пересмотреть систему профессиональных праздников и памятных дат и обновить ее "справедливо и логично".

Напомним, Православная церковь Украины с 1 сентября перешла на Новоюлианский календарь – даты почти всех больших церковных праздников изменятся, подробности читайте на ТСН.ua.

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