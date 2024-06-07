В Украине изменят лимиты электроэнергии: где улучшится ситуация с графиками отключений

Решение будет принято уже в ближайшие недели.

Кабинет министров увеличит лимиты электроэнергии для Киева и крупных городов, где больше критической инфраструктуры.

Об этом в эфире "Киев 24" заявил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его словам, правительство намерено изменить формулы расчета лимитов. Их ведь доводили на каждую область, учитывая количество приборов учета бытовых потребителей.

"Такие города как Киев, Харьков, Запорожье, Днепр имеют наибольшее количество объектов инфраструктуры и крупного бизнеса. Поэтому здесь происходит так, что потребление объектов критической инфраструктуры — это не 25%, а гораздо больше, которые обеспечивают преимущественно всю Украину .Как Киев, например. Затем остатки распределяют среди бытовых потребителей — это квартиры и частные домохозяйства", — пояснил специалист.

Именно поэтому важно соотнести количество объектов критической инфраструктуры и бытовых потребителей. Именно поэтому соотношение следует доводить лимиты до области, отмечает Игнатьев. Чтобы согласно Конституции граждане имели единые права. В частности, на электроснабжение в сложившихся условиях.

"Сейчас правительство пересматривает эту методику. В ближайшие недели она будет принята. Будем надеяться, что во всех регионах будут более или менее одинаковые графики ограничений конечного потребителя", — отметил Станислав Игнатьев.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что в Украине заработает дополнительный блок на АЭС в ночь на 8 июня. Это ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме. Впрочем, графики отключений не исчезнут, но станут мягче.

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