В Украине изменят правила выхода на пенсию: подробности

В Украине не планируется повышать пенсионный возраст, но правила выхода на пенсию изменятся.

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин в интервью агентству «Укринформ».

По словам министра, сейчас речь не идет о повышении пенсионного возраста. Однако право на вход в солидарную пенсионную систему получат только те граждане, которые достигли необходимого страхового стажа.

«Лица не сможет зайти в солидарную систему, если по специальным законам имеет право выхода на пенсию раньше», — объяснил Улютин.

Он также добавил, что правительство готовит отдельный закон, которым специальные пенсии будут переведены в категорию профессиональных. Их планируется финансировать из дополнительных источников, чтобы сохранить стабильность солидарной системы.

«Мы стремимся защитить солидарную систему, вернуть к ней доверие», — подчеркнул министр.

Изменения в пенсионной сфере, по словам чиновника, направлены на обеспечение справедливости и финансовой устойчивости системы, но без дополнительной возрастной нагрузки на украинцев.

Напомним, заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что в Украине не планируют проводить дополнительную индексацию пенсий до конца 2025 года. Однако правительство может рассмотреть дополнительные меры поддержки, если это позволит финансовое состояние страхового фонда.