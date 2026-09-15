В Украине изменят цены на проезд в электричках: кто будет платить больше всего

Фиксированная цена вместо километров: как теперь будут рассчитывать стоимость билета в пригородных поездах / © ТСН.ua

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«Укрзализныця» переходит на новую модель ценообразования в пригородном сообщении.

От чего теперь будет зависеть стоимость билета в электричках, рассказали в пресс-службе УЗ.

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Теперь будет действовать новая шестизоновая система тарифов. Каждая зона охватывает определенное расстояние, и вне зависимости от того, сколько километров в ее пределах проехал пассажир, будет действовать фиксированная стоимость проезда.

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В «Укрзализныце» пожаловались, что в настоящее время ситуация с перевозками пассажиров в пригородном сообщении сверхсложная. Ряд администраций постоянно не платит за перевозку льготников. Также ситуацию усложняет удорожание за последние годы электроэнергии, горючего и других ресурсов, что еще больше увеличивает себестоимость перевозок.

«Эти изменения позволят частично сократить убытки от пригородных перевозок без существенного повышения стоимости проезда. Пассажиры, которые ездят на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, вообще не ощутят увеличения стоимости проезда», — отмечают в компании.

УЗ обещает, что новая система сохранит действующие пригородные сообщения и остановки, а также направит больше средств на ремонт и модернизацию пригородных поездов.

Будет действовать такая тарифная сетка:

до 50 км — 30 грн;

51-90 км — 55 грн;

91-130 км — 75 грн;

131-170 км — 95 грн;

171-250 км — 115 грн;

свыше 250 км — 150 грн.

Когда введут новые тарифы

Новые тарифы вводятся постепенно.

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С 15 сентября они действуют в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.

С 22 сентября — в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.

Впоследствии, новая шестизоновая система будет работать и в других регионах Украины.

Ранее эксперт предупредил, что в Украине формируется масштабный логистический кризис, вызванный регулярными российскими ударами по критической инфраструктуре, в частности, по объектам «Укрзализныци».

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