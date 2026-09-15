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- Украина
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В Украине изменят цены на проезд в электричках: кто будет платить больше всего
«Укрзализныця» переходит на шестизоновую систему оплаты в пригородных поездах.
«Укрзализныця» переходит на новую модель ценообразования в пригородном сообщении.
От чего теперь будет зависеть стоимость билета в электричках, рассказали в пресс-службе УЗ.
Теперь будет действовать новая шестизоновая система тарифов. Каждая зона охватывает определенное расстояние, и вне зависимости от того, сколько километров в ее пределах проехал пассажир, будет действовать фиксированная стоимость проезда.
В «Укрзализныце» пожаловались, что в настоящее время ситуация с перевозками пассажиров в пригородном сообщении сверхсложная. Ряд администраций постоянно не платит за перевозку льготников. Также ситуацию усложняет удорожание за последние годы электроэнергии, горючего и других ресурсов, что еще больше увеличивает себестоимость перевозок.
«Эти изменения позволят частично сократить убытки от пригородных перевозок без существенного повышения стоимости проезда. Пассажиры, которые ездят на максимальные расстояния в пределах своих тарифных зон, вообще не ощутят увеличения стоимости проезда», — отмечают в компании.
УЗ обещает, что новая система сохранит действующие пригородные сообщения и остановки, а также направит больше средств на ремонт и модернизацию пригородных поездов.
Будет действовать такая тарифная сетка:
до 50 км — 30 грн;
51-90 км — 55 грн;
91-130 км — 75 грн;
131-170 км — 95 грн;
171-250 км — 115 грн;
свыше 250 км — 150 грн.
Когда введут новые тарифы
Новые тарифы вводятся постепенно.
С 15 сентября они действуют в Киевской, Черниговской и Житомирской областях.
С 22 сентября — в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.
Впоследствии, новая шестизоновая система будет работать и в других регионах Украины.
Ранее эксперт предупредил, что в Украине формируется масштабный логистический кризис, вызванный регулярными российскими ударами по критической инфраструктуре, в частности, по объектам «Укрзализныци».