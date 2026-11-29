В Украине изменят правила регистрации лекарств / © ТСН

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С 1 января 2027 года в Украине заработает новая система государственной регистрации лекарственных средств. В частности, изменится орган, ответственный за регистрацию препаратов, требования к генерикам (воспроизведенным лекарственным средствам) и порядок подачи документов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Что предусматривают обновленные правила

Согласно постановлению, утверждающему новый Порядок государственной регистрации и перерегистрации лекарственных средств, одним из основных изменений станет передача регистрационных полномочий Украинскому фармацевтическому агентству. Оно будет рассматривать материалы регистрационных досье, принимать решение о регистрации и перерегистрации препаратов, внесении изменений в документы или отказе в регистрации.

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Также изменятся правила регистрации генерических препаратов. Если в Украине или Европейском Союзе нет соответствующего оригинального препарата, с которым можно сравнить генерик при подтверждении биоэквивалентности, позволят использовать препарат, зарегистрированный по полному регистрационному досье в стране со строгим регуляторным органом (SRA).

Это означает, что производителям генерических лекарств станет проще найти препарат, с которым нужно сравнить их продукт при регистрации.

Отдельные исключения предусмотрели для фармацевтических предприятий, пострадавших из-за войны войны с РФ, а также для компаний, расположенных на территориях боевых действий или временной оккупации.

Такие производители смогут перенести производство препаратов на мощности других предприятий, имеющих соответствующую лицензию, и продолжить выпуск и реализацию лекарства до истечения срока их пригодности без предварительного внесения соответствующих изменений в регистрационное досье.

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Для этого компания должна обосновать, что перенос производства не окажет негативного влияния на качество, эффективность и безопасность препарата, а также гарантировать проведение необходимых исследований.

После прекращения или отмены военного положения производитель должен будет внести соответствующие изменения в регистрационный досье в течение шести месяцев.

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