Изменения в армии: новые контракты, выплаты и возвращение военных из СОЧ

В Украине планируют реформу войска / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский представил реформу в силах обороны. Среди изменений — новые контракты в армии, зарплаты до 460 тысяч гривен и поэтапное увольнение со службы.

Основные изменения в армии, которые анонсировал Зеленский

Выплаты и новая бонусная система

Выплаты в рамках пехотно-штурмового контракта будут вычислять так: 10 тысяч грн в день на позициях, 20 тысяч — это базовое военное обеспечение, 20 тысяч — в сутки ударно-поисковых действий, 40 тысяч — в день штурма (с продвижением вперед).

Также для военнослужащих по контрактам предусмотрены и другие вознаграждения: 100 тысяч грн за каждого взятого в плен и 15 тысяч за каждого убитого в контактном или стрелковом бою. Кроме того, ежегодно можно получить выплату на оздоровление от 20 000 гривен.

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Вырастет минимальная зарплата в тылу — от 20 до 30 тысяч гривен. Вырастут и выплаты для командования боевых подразделений: для комбригов — от 50 тысяч до 150 тысяч грн, а для командиров корпусов — от 92 тысяч до 230 тысяч грн.

Новые контракты в армии

Реформа предполагает появление трех новых контрактов:

Пехотно-штурмовой контракт (для пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и других) — срок службы — свыше шести до 14 месяцев. Отсрочка по контракту от шести месяцев. Средняя зарплата 300 тысяч грн в месяц, максимум может достигать 460 тысяч.

Боевой контракт (для пилотов БпЛА, операторов НРК, РЭБ, артиллеристов и других) — срок службы — 24 месяца (отсрочка после контракта — от шести месяцев). Зарплата от 30 до 120 тысяч грн в месяц.

Базовый контракт (для тыловых и небоевых должностей — делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других) срок службы составляет два года, а отсрочка после контракта — шесть месяцев. Зарплата — от 30 тысяч грн в месяц.

Во время службы по боевому контракту военный получает большие выплаты, чем ближе к первой линии фронта. Военнослужащие, подписавшие базовый контракт, могут выбрать боевой пост и получать большие выплаты.

Возвращение из СОЧ

В Украине запускается обновленный упрощенный механизм возвращения после СОЧ, который будет действовать всего 100 дней. Воспользоваться им на первом этапе могут военнослужащие ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ). В дальнейшем к системе присоединится и Нацгвардия.

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Вернуться можно в пределах той структуры, из которой военный поступил СОЧ (например, из ВСУ только в ВСУ). В то же время военные смогут самостоятельно выбрать одно из 55 подразделений с самыми высокими показателями эффективности. Список в приложении «Армия+».

Военных с наибольшим опытом на передовой уволят до конца года

Украинской армии военных, которые дольше всего служат и провели больше времени на фронте, начнут постепенно увольнять до конца года.

Кроме того, власти анонсировали открытие рынка рекрутинга иностранцев. В отбор добровольцев планируют привлекать частные рекрутинговые компании.

Также президент анонсировал дальнейшее упрощение переводов для воинов, больше возможностей расти в армии и больше положительных стимулов, чтобы присоединиться к обороне.

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"Я рассчитываю, что каждый элемент вводимых сейчас изменений за это лето покажет свою эффективность. Министерство обороны представит детали решений”, - подытожил президент.

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