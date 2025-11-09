- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 421
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине изменяются требования к упаковке пищевых продуктов
Цель закона — защитить здоровье потребителей, гармонизировать украинские стандарты с нормами ЕС.
С 19 ноября текущего года вступает в силу Закон Украины № 2718-IX «О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».
Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Закон вводит современные европейские стандарты безопасности для всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами — от упаковки, посуды, тары и крышек до оборудования, используемого в производстве продуктов питания.
Как пояснили в ведомстве, в Украине впервые на законодательном уровне устанавливаются четкие требования по безопасности пищевой упаковки и материалов, которые не должны выделять в продукты вредных веществ или посторонних запахов.
В частности, закон обязывает производителей и импортеров:
внедрить надлежащую производственную практику (GMP)
декларировать соответствие материалов установленным требованиям
контролировать миграцию химических веществ из упаковки в продукты
осуществлять научную оценку рисков
обеспечивать правильную маркировку упаковки
В то же время предусматривается переходный период — материалы и предметы, изготовленные до 19 ноября 2025 года, могут находиться в обращении до истечения срока годности.
Отмечается, что после внедрения норм закона украинские производители получат возможность выходить на европейские рынки с упаковкой, отвечающей цивилизованным требованиям качества.
