Украина
421
1 мин

В Украине изменяются требования к упаковке пищевых продуктов

Цель закона — защитить здоровье потребителей, гармонизировать украинские стандарты с нормами ЕС.

Анастасия Павленко
В Украине ужесточат требования к безопасности упаковки продуктов питания

В Украине ужесточат требования к безопасности упаковки продуктов питания / © Pixabay

С 19 ноября текущего года вступает в силу Закон Украины № 2718-IX «О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Закон вводит современные европейские стандарты безопасности для всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами — от упаковки, посуды, тары и крышек до оборудования, используемого в производстве продуктов питания.

Как пояснили в ведомстве, в Украине впервые на законодательном уровне устанавливаются четкие требования по безопасности пищевой упаковки и материалов, которые не должны выделять в продукты вредных веществ или посторонних запахов.

В частности, закон обязывает производителей и импортеров:

  • внедрить надлежащую производственную практику (GMP)

  • декларировать соответствие материалов установленным требованиям

  • контролировать миграцию химических веществ из упаковки в продукты

  • осуществлять научную оценку рисков

  • обеспечивать правильную маркировку упаковки

В то же время предусматривается переходный период — материалы и предметы, изготовленные до 19 ноября 2025 года, могут находиться в обращении до истечения срока годности.

Отмечается, что после внедрения норм закона украинские производители получат возможность выходить на европейские рынки с упаковкой, отвечающей цивилизованным требованиям качества.

Ранее сообщалось, что магазины в Украине по-новому выдают чеки. В новых чеках обязательно должен быть указан цифровой код марки акцизного налога.

421
