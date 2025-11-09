В Украине изменяются требования к упаковке пищевых продуктов

В Украине ужесточат требования к безопасности упаковки продуктов питания / © Pixabay

С 19 ноября текущего года вступает в силу Закон Украины № 2718-IX «О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Закон вводит современные европейские стандарты безопасности для всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами — от упаковки, посуды, тары и крышек до оборудования, используемого в производстве продуктов питания.

Как пояснили в ведомстве, в Украине впервые на законодательном уровне устанавливаются четкие требования по безопасности пищевой упаковки и материалов, которые не должны выделять в продукты вредных веществ или посторонних запахов.

В частности, закон обязывает производителей и импортеров:

внедрить надлежащую производственную практику (GMP)

декларировать соответствие материалов установленным требованиям

контролировать миграцию химических веществ из упаковки в продукты

осуществлять научную оценку рисков

обеспечивать правильную маркировку упаковки

В то же время предусматривается переходный период — материалы и предметы, изготовленные до 19 ноября 2025 года, могут находиться в обращении до истечения срока годности.

Отмечается, что после внедрения норм закона украинские производители получат возможность выходить на европейские рынки с упаковкой, отвечающей цивилизованным требованиям качества.

