В Украине к 15 годам приговорили еще 20 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание "Л/ДНР"

Российские депутаты в феврале 2022 года проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР.

В Украине к 15 годам заключения заочно приговорили еще 20 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание так называемых " Л/ДНР ".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще 20 российских депутатов, способствовавших захвату части восточных регионов Украины.

"15 февраля прошлого года чиновники поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. А уже 22 февраля — проголосовали за ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР", — говорится в сообщении.

В дальнейшем Кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии.

На основании собранных улик суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Поскольку осужденные находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР". В присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Л/ДНР.

Уже на следующий день, 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование российской армии за границей. Фактически это было официальным разрешением Путину начать полномасштабную войну против Украины.

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