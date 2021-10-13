В Украине к "красному" уровню карантина, кроме Херсонской, приблизились еще четыре области — KSE

В Украине к "красному" уровню карантина, кроме Херсонской, приблизились еще четыре области — KSE

Самая критическая ситуация в Сумской области.

Критические предпоссылки для вхождения в "красную" зону из-за ситуации с коронавирусом на данный момент имеют Сумская, Донецкая, Житомирская и Харьковская области.

Об этом во время брифинга 13 октября сказал руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"К "красному" уровню эпидемической опасности, кроме Херсонской области, которая уже вошла в "красную" зону, подошли Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области. Из этих четырех регионов самая критическая ситуация в Сумской области, где коэффициент выявления случаев инфицирования уже превысил 30%, это очень много, на 50% больше установленного порога и вдвое больше, чем в среднем по стране", — подчеркнул Ганиченко и добавил, что в Сумской области также превышена занятость коек с кислородом и высокая динамика роста госпитализаций.

Ранее сообщалось, что Херсонская область из-за ухудшения ситуации с COVID-19 переходит в "красную" зону карантина. Ограничения начнут действовать с 15 октября.

Напомним, что в Украине за последние сутки от коронавируса умер 471 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в стране с апреля. Также по состоянию на утро 13 октября в Украине зафиксировано 16 309 новых случаев коронавируса, 4 901 человек был госпитализирован, а 6 462 пациента выздоровели.

Коронавирус в Украине: суточное количество умерших от болезни - рекордное за последние полгода

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку