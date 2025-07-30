В Украине к пожизненному заключению приговорили медсестру: что она натворила

В Украине к пожизненному заключению приговорили медсестру / © Pexels

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Медсестра из Херсона получила пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену. Она оказалась агентом ФСБ, которая передавала оккупантам конфиденциальные данные украинских военнослужащих — своих же пациентов.

Об этом сообщили в СБУ.

Как установило расследование, 40-летняя фигурантка попала в поле зрения ФСБ из-за своих антиукраинских комментариев, которые она активно публиковала в телеграм-каналах.

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По материалам дела, медсестра-предательница собирала персональную информацию об украинских воинах во время заполнения их медицинских карточек. Эти данные она передавала своему куратору из российских спецслужб. Кроме того, во время медицинских процедур она пыталась «втемную» выпытывать у пациентов информацию про локации военных объектов на Херсонском направлении.

СБУ задокументировала каждый этап ее преступной деятельности. В частности, было установлено, как предательница передавала информацию куратору. А после каждого сеанса связи тщательно удаляла всю переписку, пытаясь замести следы. Однако при обысках у злоумышленницы изъяли телефон, который она использовала для конспиративных контактов с врагом.

По материалам Службы безопасности суд признал медсестру виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ее приговорили к пожизненному заключению. Это высшая мера наказания, свидетельствующая о серьезности и опасности совершенного ею преступления.

Расследование этого дела проводили сотрудники СБУ в Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала завербованного агента ФСБ в боевом подразделении Сил обороны, сдерживающего наступление россиян в районе Большого Бурлука, Харьковская область. Предателем оказался 26-летний мобилизованный украинец.