ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

В Украине кардинально изменится погода: прогноз на 15 декабря

Новая рабочая неделя в Украине начнется с потепления.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украину вернется потепление

В Украину вернется потепление / © Pixabay

В Украине в понедельник, 15 декабря, ожидается потепление. Температура воздуха повысится до +5°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе страны температура будет держаться на уровне +3+6 градусов, а на востоке и северо-востоке останутся небольшие минусы до -3…-1°C.

«Завтра будет преобладать облачная погода. На западе возможны прояснения благодаря антициклону. Мокрый снег ожидается в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганщине. На остальной территории существенных осадков не будет, возможна только незначительная морось», — отметила Диденко.

В Киеве также прогнозируется потепление до +2…4°C. Небольшие осадки в столице могут наблюдаться в виде туманов или слабого дождя.

Напомним, «Укргидрометцентр» предупреждал об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так, 14 декабря ночью на Житомирщине и Киевщине на дорогах гололедица. Днем в северных, центральных и большинстве южных областей налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях гололедица.

Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie