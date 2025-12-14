В Украине кардинально изменится погода: прогноз на 15 декабря

В Украину вернется потепление / © Pixabay

В Украине в понедельник, 15 декабря, ожидается потепление. Температура воздуха повысится до +5°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе страны температура будет держаться на уровне +3+6 градусов, а на востоке и северо-востоке останутся небольшие минусы до -3…-1°C.

«Завтра будет преобладать облачная погода. На западе возможны прояснения благодаря антициклону. Мокрый снег ожидается в Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганщине. На остальной территории существенных осадков не будет, возможна только незначительная морось», — отметила Диденко.

В Киеве также прогнозируется потепление до +2…4°C. Небольшие осадки в столице могут наблюдаться в виде туманов или слабого дождя.

Напомним, «Укргидрометцентр» предупреждал об опасных метеорологических явлениях в Украине. Так, 14 декабря ночью на Житомирщине и Киевщине на дорогах гололедица. Днем в северных, центральных и большинстве южных областей налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях гололедица.