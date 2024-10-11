В Украине кардинально изменится погода: прогноз на субботу, 12 октября

В Украине завтра, 12 октября, ожидается резкое изменение погоды.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на западе, севере и многих центральных областях Украины температура воздуха будет составлять в течение дня +10+15 градусов.

В восточных областях, в Крыму, на юго-востоке и на Днепропетровщине еще будет теплая погода, +19+23 градуса. В воскресенье там похолодает.

Сильные дожди завтра пройдут в северных, центральных областях и в Одесской и Херсонской областях.

На западе и востоке 12 октября без осадков.

В Киеве суббота ожидается с резким похолоданием до +10+12 градусов, ветреным и дождливым. Ночью и утром – сильный дождь.

Ранее синоптики предупредили, что в субботу, 12 октября, и в воскресенье, 13 октября, в ряде областей будут заморозки.

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