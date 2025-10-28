В Украине катастрофа с учителями: педагог описал масштабы проблемы

Учитель / © Freepik

В украинских школах наблюдается острый дефицит учителей математики, физики и химии. Абитуриенты все реже выбирают эти специальности в учреждениях высшего образования. Кроме того, много выпускников педагогических университетов не идут работать в школы из-за низкой зарплаты.

Об этом директор Департамента образования Львовского городского совета Андрей Закалюк рассказал в интервью медиа-хабу «Твое мисто».

Чиновник отметил, что за годы работы директором школы так и не смог найти учителя физики.

«У нас не очень популярно, особенно там инженерные специальности и тому подобное, где надо много математики. А вторая вещь — у нас огромная проблема с кадрами в школах, по математике, по химии, по физике. И очень часто их сложно найти. И я, к сожалению, скажу вам, что я думаю, что эта проблема будет ухудшаться очень сильно. Я работал в школе директором. Я три года не нашел учителя физики», — подчеркнул Закалюк.

По его словам, молодые учителя получают зарплату в размере около 10 тыс. грн, тогда как педагоги с опытом — примерно 14 тыс. грн. Поэтому, отмечает чиновник, наивно ожидать, что преподаватели физики, химии или математики пойдут работать в школу за такие деньги.

Закалюк отметил, что решить проблему зарплат на местном уровне невозможно. Городские власти пытаются помогать — вводят различные программы, предоставляют премии, однако реальные изменения должны произойти на государственном уровне.

К слову, ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал предложение правительства по повышению зарплаты учителям на 50%.