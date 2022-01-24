В Украине каждые четыре минуты выявляли пьяного водителя или "под кайфом" — статистика МВД за 2021 год

В Украине каждые четыре минуты выявляли пьяного водителя или "под кайфом" — статистика МВД за 2021 год

С начала 2022 года уже было зафиксировано 6 567 случаев нетрезвого управления.

В 2021 году в Украине зафиксировали 5 019 ДТП, в которых водители управляли автомобилями в состоянии опьянения. В этих авариях 113 человек погибли и 1 072 травмированы.

Такие данные приводит пресс-служба МВД.

В 2021 году патрульные "поймали" 133 289 водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения. То есть, в среднем в Украине каждые сутки ловили 365 водителей "под кайфом" или навеселе, или же каждые четыре минуты - одного.

Для сравнения, в 2020 году "поймали" 129 480 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

С начала 2022 года уже было зафиксировано 6 567 случаев нетрезвого управления.

В МВД назвали знаковым принятие закона 1231-ІХ, которым были повышены штрафы, усилена ответственность за вождение и совершение ДТП в состоянии опьянения.

"Нужны и усиленные инструменты контроля. Вопрос пунктов трезвости — мест, где останавливают все или большинство транспортных средств с целью быстрой проверки на состояние опьянения, также актуален. Надеюсь, дискуссия об их введении на законодательном уровне возобновится в этом году", — подчеркнул заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Ранее стало известно, на каких автомобилях чаще всего нарушали ПДД в Украине по итогам 2021 года.

Читайте также: