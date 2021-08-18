В Украине ко Дню Независимости выпустят обновленные 100 и 500 гривен: какими они будут (фото)

В Украине ко Дню Независимости выпустят обновленные 100 и 500 гривен: какими они будут (фото)

Купить их можно будет за 114 и 512 гривен.

В Украине к Дню Независимости введут в обращение две приуроченные к годовщине купюры номиналом в 100 и 500 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Банкноты выполнены в стандартном дизайне 2014-15 годов и в то же время имеют одно отличие — на лицевой стороне купюр нанесена символика, посвященная 30-летию Независимости Украины.

"Памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также реализовываются через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами. Цена памятной банкноты номиналом 100 гривен — 114 гривен, памятной банкноты номиналом 500 гривен — 512 гривен", — рассказали в пресс-службе НБУ.

Отметим, что памятные банкноты Национальный банк выпускает не впервые. В 2011 году представили банкноту номиналом в 50 гривен, посвященную 20-й годовщине создания НБУ, а в 2016 году выпустили 20 гривен по случаю 160-летию со дня рождения Ивана Франка.

Напомним, что Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом 5 гривен.

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