В Украине коррупцию хотят приравнять к государственной измене, однако есть нюансы: что предлагают

Коррупцию во время войны в Украине хотят приравнять к государственной измене.

В Украине зарегистрированы законопроекты об уголовной ответственности за топкоррупцию, которую хотят приравнять к госизмене. Единственное различие между этими двумя обвинениями – это то, что будут заниматься такими делами антикоррупционные органы, а не Служба безопасности Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал автор законопроекта глава Комитета Совета по правовой политике Денис Маслов.

Документы предусматривают изменения в Уголовный кодекс по части коррупционных правонарушений в сфере правосудия. Они будут касаться не только судей, но и тех, кто предлагает и берет взятки. Уголовную ответственность за такие преступления хотят повысить до максимального срока – пятнадцати лет лишения свободы.

Маслов высказал позицию, что во время войны коррупционные преступления, напрямую связанные с вопросами обороны или с важнейшими государственными вопросами, должны наказываться максимально строго.

Председатель Комитета Рады также подчеркнул, что главным и существенным является именно содержание законопроекта — приравнение топкоррупции к государственной измене. Изменений подследственности в документе не вносили, поэтому ими продолжат заниматься антикоррупционные органы.

Напомним, ранее в Офисе президента не планировали вносить в Верховную Раду законопроект, позволяющий приравнять коррупцию в больших размерах к государственной измене. Западные партнеры Украины неодобрительно отнеслись к такой идее. Это было одной из причин, почему соответствующий законопроект отложили.

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