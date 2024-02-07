В Украине корью в 2023 году заболело в шесть раз больше людей, чем в 2022-м

В январе 2024 года, по предварительным данным, в Украине зафиксировано 5 случаев кори.

В течение 2023 года в Украине корью заболело в шесть раз больше людей, чем в 2022 году.

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

Статистические данные

По данным Центра общественного здоровья, в 2022 году зафиксировано 11 случаев заболевания против 65 – в 2023 году (в 15 областях и городе Киеве). Летальные случаи не зарегистрированы.

В январе 2024 года, по предварительным данным, в Украине зафиксировано 5 случаев кори:

3 – в Одесской области;

1 – в Черниговской области;

1 – в Волынской области.

Во время эпидследования последнего случая в начале января в Одессе специалисты установили, что семья вернулась из Румынии, где объявлена национальная эпидемия кори. А заболевшие дети не были вакцинированы.

Эпидемическая ситуация по заболеваемости корью

Минздрав уверяет, что сейчас эпидемическая ситуация по заболеваемости корью в Украине остается контролируемой.

Однако из-за недостаточного охвата населения прививками возможно возникновение эпидемических осложнений, предупреждают медики.

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По итогам 2023 года в Украине прививками против кори, паротита и краснухи (КПК) охвачено 92,4% годовалых детей и 87,3% 6-летних. В то время как для формирования коллективного иммунитета уровень охвата прививками, по рекомендациям ВОЗ, должен составлять не менее 95%. Медики рекомендуют украинцам обратиться к семейному врачу, чтобы проверить вакцинальный статус детей и наверстать пропущенные прививки.

Что известно о кори

Напомним, корь – одно из самых заразных инфекционных заболеваний: 9 из 10 невакцинированных людей рискуют заболеть после контакта с больным. Наиболее уязвимы к инфекции дети, не имеющие прививок. Период от инфицирования до симптомов составляет от 6 до 17 дней. Затем появляются признаки заболевания: сыпь на коже, высокая температура, насморк, сухой кашель, диарея. Среди осложнений кори – воспаление легких (пневмония), ушная инфекция (отит), воспаление мозга (энцефалит), другие серьезные осложнения, а также инвалидность и смерть.

В последний раз вспышка кори была зафиксирована в Украине в 2017-2019 годах, тогда заболели 115 283 украинца, 41 человек (из которых 25 – дети) умер.

Ранее в Минздраве сообщили, что Украина готовится к новой пандемии "болезни Х".

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