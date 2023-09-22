В Украине корью уже заболело в четыре раза больше людей, чем за весь прошлый год — Минздрав

В Украине зафиксировали уже в 4 раза больше случаев кори, чем в прошлом году.

За 8 месяцев 2023-го зарегистрировали 43 случая кори (из которых 21 – у детей), сообщает Министерство здравоохранения.

Заболел 13-летний ребенок

В этом году корь обнаруживали в 11 областях. Последний случай был в Киеве — заболел 13-летний непривитый ребенок. В настоящее время она находится в больнице под наблюдением медиков.

“34 ученика одной из киевских гимназий, которые контактировали с ребенком – здоровые, симптомов заболевания не имеют. За их состоянием ведется наблюдение. Весь класс переведен на онлайн-учебу до конца сентября”, — говорят в Минздраве.

В то же время за весь 2022 год зарегистрировали 11 случаев кори.

"Вспышки циклические"

В Минздраве говорят, что из-за низкого уровня охвата прививками Украина находится под риском вспышки кори. В последний раз такая вспышка была зафиксирована в 2017-2019 годах. Тогда умер 41 человек (25 – дети).

"Но вспышки циклические и повторяются примерно раз в пять лет", — говорят в Минздраве.

Осложнение кори

Осложнение кори – одна из распространенных причин детской смертности в мире. Корь опасен для всех невакцинированных, однако непривитые дети наиболее уязвимы к нему.

Болезнь может длиться четыре недели и дольше, иметь очень тяжелое течение. Среди его осложнений – воспаление легких (пневмония), ушная инфекция (отит), воспаление мозга (энцефалит), другие серьезные осложнения, а также инвалидность и смерть.

Специфического лечения кори нет — единственным возможным способом защититься является вакцинация, отмечает Минздрав.

Прививка

Для защиты от кори требуются две дозы прививки. В Украине их производят в год и 6 лет. Вакцина предоставляется государством безвозмездно. Если ребенок не получил первую или вторую дозу вакцины по графику, нужно как можно быстрее их сделать.

Для того чтобы дети, которые по разным причинам пропустили прививки, могли наверстать их, Минздрав инициировал общенациональную кампанию по вакцинации детей против кори.

Получить прививку можно у семейного врача или педиатра, в пунктах прививок, детских точках UNICEF "Совместно". Также в Украине действуют 312 мобильных бригад, выезжающих для проведения прививок в отдаленные районы, маломобильные лица.

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