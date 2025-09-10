Демографический кризис в Украине

Уровень рождаемости в Украине является критическим. Сейчас на одну женщину приходится около 0,8 ребенка, а до полномасштабной войны этот показатель составлял 1,2.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, сообщает «Апостроф».

Либанова объяснила, насколько критическим является уровень падения рождаемости в Украине.

«Если перед войной, последние данные за 2021 год, в среднем на одну женщину приходилось за всю ее жизнь 1,2 ребенка. Теперь мы думаем, что — где-то 0,8», — сказала эксперт.

По ее словам, во время войны к этому следует относиться спокойно. Если сейчас украинцы отказываются иметь детей, есть возможность, что родят их после войны.

Демограф обратила внимание, что проблема сокращения населения не является уникальной для Украины. Так, в Германии сокращение численности населения было бы самым высоким в Европе, если бы там не было миграционного притока.

Либанова также рассказала, что в 2022 году в украинском парламенте состоялся круглый стол, где она сказала, что правительства всех стран Европы, где есть украинские мигранты, «будут делать все для того, чтобы они там остались».

«Европа стареет. Европе нужны рабочие руки, рабочие головы. А мы теряем. А тут уже, извините, каждый за себя», — отметила эксперт.

Напомним, по данным «Опендатабот» на июль 2025 года, за последние полгода в Украине родились 86 795 младенцев и умерли 249 002 человека. Так, на одного малыша приходится трое умерших.

По словам демографа Александра Гладуна, после окончания войны в Украине может вырасти рождаемость, вернувшись к довоенному уровню. Он предполагает, что и продолжительность жизни украинцев возрастет. Однако, согласно прогнозам, уровень смертности может остаться высоким — на уровне 2021 года, когда в Украине свирепствовал коронавирус. Это зависит от условий, в которых будут жить люди.