В Украине легализовали медицинский каннабис: что это теперь меняет

Приобрести препараты можно будет только по электронному рецепту.

Закон о легализации медицинского каннабиса вступил в силу 16 августа. Он регулирует его обращение в медицинских и промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

В Минздраве рассказали, что предусматривает закон.

Главное изменение, которое вводит закон, — разрешение на использование каннабиса в медицинских целях. Каннабис, его смола, экстракты и настойки теперь разрешены (их исключили из перечня особо опасных веществ).

Закон упрощает медицинское использование лекарства на основе каннабиса и одновременно предусматривает жесткий контроль со стороны Нацполиции над выращиванием этого растения, производством и сбытом лекарства на его основе. Под лицензионный контроль будет подпадать вся цепь обращения медицинской конопли — от импорта или выращивания до отпуска пациенту в аптеке, отмечают в Министерстве здравоохранения.

Прозрачность и контроль обращения лекарства с медицинского каннабиса будет обеспечивать электронная система. В ней будут регистрировать каждую операцию с медицинским каннабисом.

Лекарства медицинского каннабиса будут изготовлять в условиях аптеки и назначать по рецепту. Пациенты смогут купить такое лекарство только по электронному рецепту.

Ожидается, что лекарство из медицинского каннабиса будет в формах оральных капель, твердых капсул, дентальных паст. Аптеки должны получить лицензии, чтобы продавать эти лекарства.

Медицинский каннабис от обычного отличается содержанием тетрагидроканабинола (ТГК) – вещества, которое дает наркотический эффект, а именно вызывает ощущение эйфории, изменяет сознание и поведение. В медицинском каннабисе ТГК мало, но много каннабидиола, который снимает боль, расслабляет, налаживает сон и аппетит. Врач будет выписывать пациенту каннабис с определенным процентом ТГК. Аптека для каждого пациента будет производить смесь сырья, чтобы достичь нужного процента.

В Минздраве отмечают, что медицинский каннабис эффективен для лечения более 50 патологических состояний: хронической боли, артрита, ревматизма, эпилепсии, болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабетической нейропатии, различных форм склероза. И добавляют, что каннабис в медицинских целях используют в 56 странах мира.

"Напомним, в законе речь идет только о медицинском, а не рекреационном использовании лекарств на основе каннабиса", — добавляют в Минздраве.

Напомним, что в конце декабря 2023 года депутаты из фракции "Батькивщина" зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о легализации медицинского каннабиса.

Ранее, еще в феврале 2023 года, в профильном комитете Рады поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса. Президент Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться.

Украинский парламент 21 декабря 2023 года во втором чтении проголосовал за легализацию медицинского каннабиса в стране, что позволяет использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования. В общей сложности "за" отдали свои голоса 248 нардепов.

Историческое решение! В Украине приняли законопроект о легализации медицинского каннабиса

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