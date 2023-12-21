В Украине легализовали медицинский каннабис: Рада приняла законопроект

Закон вводится в действие ориентировочно во втором полугодии 2024 года.
В четверг, 21 декабря, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса.
Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
По его словам, за соответствующее решение проголосовали 248 парламентариев.
Что предполагает законопроект:
- Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.
- Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством.
- Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только юрлица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. "Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту", отмечает нардеп.
- Препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином.
Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. То есть это ориентировочно второе полугодие 2024 года.
Напомним, ранее мы писали, как будут продавать медицинский каннабис в Украине и кто будет контролировать обращение.
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