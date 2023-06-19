В Украине легализуют авто с правым рулем для военнослужащих

Существует критическая потребность в автомобилях, способных преодолевать бездорожье, а также имеющие высокую проходимость и хорошую маневровость.

По результатам заседания Комитета по транспорту и инфраструктуре, стало известно, что в Украине могут легализовать праворульные авто для военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины 19 июня.

"Члены Комитета рассмотрели и рекомендовали Верховной Раде поддержать законопроект №9238 о внесении изменений в статью 29 Закона Украины "О дорожном движении" о предоставлении разрешения военнослужащим в период действия правового режима военного положения использовать в дорожном движении транспортные средства с правым расположением руля", — говорится в сообщении.

Пикапы, бронированные авто, реанимобили, внедорожники, микроавтобусы и т.д. можно приобрести в Британии или Японии, но, учитывая левостороннее движение в этих странах, они имеют правое расположение руля, говорят в Комитете.

Законопроект позволит участие в дорожном движении транспортных средств с правым расположением руля для всех официальных формирований ВСУ на период действия военного положения и в течение 90 дней после его отмены.

Поэтому такие изменения повысят способность сил обороны Украины надлежаще и эффективно выполнять возложенные на них задачи по защите страны.

Законопроект №9238 согласован с военными.

Напомним, пока волонтеры делают все возможное, чтобы помогать им, есть те, кто ради наживы готов воровать даже у военных.

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