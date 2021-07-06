В Украине "легли" правительственные сайты: под сбоем Офис президента, СБУ и ГБР

В Украине "легли" правительственные сайты: под сбоем Офис президента, СБУ и ГБР

В Офисе президента говорят, что веб-страницы не попали под хакерскую атаку.

В Украине вечером 6 июля перестали работать официальные сайты государственных структур. "Легли" страницы Офиса президента, СБУ, НАБУ и ГБР.

Об этом пишет издание РБК-Украина.

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Так, у пользователей перестали загружаться официальные страницы сразу нескольких государственных структур. Под сбоем оказались:

Офис президента.

Служба безопасности.

Служба внешней разведки.

Государственное бюро расследований.

Государственная служба специальной связи и защиты.

Изданию "Сегодня" источник в Офисе президента сообщил, что сайты не попали под хакерскую атаку. На линии произошел технический сбой, который вывел из работы сразу несколько правительственных ресурсов.

Эту же информацию подтвердили и РБК-Украина.

"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", — пояснил пресc-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Отметим, что по состоянию на 21:15 все сайты уже работают. Что именно стало причиной сбоя, пока не сообщается.

Напомним, что российские хакеры атаковали две сотни американских компаний. Сначала кибератаке подвергся поставщик программного обеспечения Kaseya из штата Флорида, а затем хакеры заблокировали корпоративные сети, которые использовали соответствующее ПО.

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